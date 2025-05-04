KkTc’de Teknofest EtiKeti Uzun KuRUklar

TEKNOFEST’E KATILIM YOĞUNLAŞTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen TEKNOFEST etkinliğine katılmak isteyen ziyaretçiler, festivalin son gününde girişlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumun katkılarıyla eski Ercan Havalimanı’nda düzenleniyor.

KATILIMCI SAYISI ARTIYOR

Festival, kapılarını 1 Mayıs’ta ziyaretçilerine açtı. TEKNOFEST KKTC, teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bugünkü aktivitelerin ardından sona erecek olan festivalde, ziyaret etmek isteyenler girişlerde uzun kuyruklarla karşılaştı. Eski Ercan Havalimanı’na ulaşan yollarda trafik yoğunluğu da gözlemlendi.

DOLU DOLU ETKİNLİKLER

TEKNOFEST KKTC’de teknoloji yarışmaları, fuar alanları, Bilim Sokak’ta 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı ve simülasyon deneyim alanları gibi birçok aktivite düzenleniyor. Ayrıca, öğrencilerle birlikte ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, sahne etkinlikleri, söyleşiler ve ana sahne gösterileri de katılımcılara sunuluyor. Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC’ye giriş için ziyaretçilerin TEKNOFEST’in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Festival, bugün saat 19.00’a kadar ziyarete açık olacak.