Kktc’de Teknofest’te Platform Devrildi: 3 Yaralı

KAZA SONUCUNDA YER ALAN YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde, 20 metre yükseklikte bulunan demir platform, rüzgarın etkisiyle devrildi. Bu olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, hastaneye sevk edilen kişilerin tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

BASKAN ÜSTEL, YARALILARI ZİYARET ETTİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi almak amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Başbakanlık tarafından açıklama yapılarak, “TEKNOFEST’in açılış töreninde beklenmedik bir talihsizlik yaşandı. Mayıs ayında hava koşullarının genellikle ılıman olması beklenirken, aniden çıkan şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi sonucunda demir bir standın devrilmesi üzerine iki yabancı uyruklu vatandaşımız yaralandı. Bu gelişme sonrası, Sağlık Bakanımız Hakan Dinçyürek ve TEKNOFEST ekibiyle birlikte hastaneyi ziyaret ederek yaralılar hakkında bilgi aldık. Festival alanında coşkunun yanı sıra bu üzücü olay da meydana geldi. Ancak doktorlardan aldığımız sevindirici haber, yaralıların durumunun kontrol altına alındığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu yönündeydi. Bu durum, hepimiz için büyük bir moral kaynağı oldu. İnşallah bu beklenmedik kazada yaralanan vatandaşlarımız en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce iyileşmelerini temenni ediyorum” denildi.