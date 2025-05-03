Kktc’de Yeni Tesisler Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) inşa edilen Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi’nin bulunduğu yerleşkeye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte girdi. Erdoğan, bu ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne katılmak üzere KKTC’ye geldi. Erdoğan, ilk olarak tamamlanan yerleşkeyi, bakanlar ve kurmayları ile birlikte Tatar ile ziyaret etti. Açılış töreninin sonrasında Erdoğan ve Tatar’ın ikili görüşmeler gerçekleştireceği bilgisi alındı.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI

Tamamlanan 25 bin 210 metrekarelik KKTC Cumhurbaşkanlığı binası, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otoparkı kapsıyor.

CUMHURİYET MECLİSİ BİNASI

20 bin 10 metrekarelik alanda inşa edilen meclis binasında, başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası ve bakanlar toplantı salonu bulunuyor. Binada ayrıca 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref ve grup toplantı odaları ile başkanlık divanı ve bir kütüphane de mevcut. Meclis binasında çok çeşitli etkinlikler için 16 toplantı odası da inşa edildi.

YÜKSEK MAHKEME, MİLLET BAHÇESİ, CAMİ VE KÜTÜPHANE YAPIMI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki millet bahçesi inşaatı devam ediyor ve toplamda 290 bin metrekare yeşil alan dizayn edilecek. Ayrıca, 5 bin 661 metrekare alana sahip 2 bin 252 kişilik millet camii inşa ediliyor. Millet bahçesinde sosyal alanlar, çocuk oyun parkları, dört saha, iki tenis kortu, bin kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları ile 1,675 araçlık otopark ve kafeterya bulunacak. Külliye projesinin son etabında ise yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin yapımına başlandı.