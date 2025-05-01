Kktc’deki Teknofest, Rum basınında ilgi yarattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya yapacağı ziyaret, Rum basınında kuzeydeki gelişmelere olan ilgiyi artırıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basını, 4 Mayıs’ta sona erecek olan TEKNOFEST ve festivalde dile getirilen mesajlar ile Erdoğan’ın KKTC’ye yönelik destek sözlerini yakından takip ediyor. Kathimerini Kıbrıs gazetesi, Türk savunma sanayisi ürünlerinin festivalde sergileneceğine dikkat çekiyor. Haberde, TEKNOFEST’in havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki en büyük etkinlik olduğu vurgulandı ve insansız hava araçları gibi yerli savunma sanayi ürünlerinin festivalde sergilendiği belirtildi. Ayrıca, SoloTürk’ün yanı sıra ANKA III İHA ve Bayraktar TB2’nin KKTC’deki gösteri uçuşlarının uluslararası ilgiyi çektiği ifade edildi.

TEKNOFEST’E CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KATILMIYLA ÖNEMLİ GÖRÜNTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Mayıs’ta TEKNOFEST’e katılması bekleniyor. Bu katılımın “Kıbrıs meselesinin de ötesine geçerek bölgeye bir mesaj verdiği” kaydediliyor. Kathimerini’nin diğer haberlerinde, Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması için çabalarının yoğunlaşacağı ve Kıbrıs Türklerinin yalnız bırakılmayacağı mesajları hatırlatılıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da festivalin açılışında KKTC’nin egemenliğini koruma konusunu ele aldı ve “Bugün burada Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’dan gelen misafirlerimiz var. Türk dünyasının birlik ve beraberliği için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

RUM BASININDA TEKNOFEST’E YER VERİLİYOR

Türk uçaklarına yönelik gözlemler, Rum tarafında yayın yapan Omega TV’de de TEKNOFEST’e yer veriliyor. Festival için “güç gösterisi” ifadesi kullanılarak, SOLOTÜRK ve insansız hava araçlarının gösterisine dikkat çekiliyor. Rum kanalı, “Türk savaş uçakları Lefkoşa’nın FIR hattını parçaladı” iddiasında bulundu. Simeri gazetesi ise Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi’nin 17. Toplantısı’nın Lefkoşa’da yapıldığını belirtiyor. Offsitenews haber sitesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, “Artık yeni bir döneme adım attık. Bu dönemin adı ‘Türkiye Yüzyılı’dır. Türkiye Yüzyılı Türk milletinin, Türk dünyasının, Kıbrıs Türkü’nün ve KKTC’nin yüzyılıdır.” şeklindeki sözlerine dikkat çekiliyor.

TEKNOFEST HAKKINDA DİĞER DETAYLAR

TEKNOFEST’in açılış töreninde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, KKTC’de bir araya geldikleri için mutluluk duyduklarını belirtti ve “Bizim birliğimiz, Türk dünyasının, dost ve kardeşlerimizle olan beraberliğimizin en güçlü temelidir.” dedi. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da, “Bugün Türk Devletleri Teşkilatından temsilcilerimiz burada ortak olmak için bulunuyor. Son zamanlarda, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere karşı haksız ithamlara en güzel cevabı, burada, TEKNOFEST’te veriyoruz.” ifadelerini kullandı. Typos ve CYtoday haber sitelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya dönüşünde KKTC-Türk dünyası ilişkileri hakkında, “Türk dünyasının da kardeşlerinin yanına olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.” diye konuştuğu belirtildi. Erdoğan’ın İtalya ile Türkiye’nin savunma sanayi işbirliğinin güçlendiğine ilişkin sözleri de haberde yer alıyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, TEKNOFEST ile birlikte Rum basınında öne çıkıyor. Philenews, yerleşkenin 3 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacağını belirtti. Politis’in haberinde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in Ankara’da düzenlediği basın toplantısında Türk tarafının mesajlarına dikkat çekiliyor. Yılmaz ve Üstel’in KKTC’nin kalkınması için projelere hız vereceklerini ifade ettikleri belirtiliyor.