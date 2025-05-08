Kktc Dışişleri Bakanlığı, Ap Raporuna Tepki Gösterdi

KIBRIS TÜRK HALKININ EGEMEN EŞİTLİĞİ VURGULANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 2023-2024 Türkiye Raporu’na karşı sert bir şekilde tepki gösteriyor. Bakanlık, bu raporda “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü temel alan iki devletli çözüm vizyonu, KKTC’nin kararlı politikası olup, Anavatan Türkiye tarafından da güçlü bir şekilde desteklenmektedir” açıklamasında bulundu.

AP’NIN DEĞERLENDİRMELERİNE SERT ELEŞTİRİLER

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’na yönelik açıklamasında, 7 Mayıs 2025’te kabul edilen raporun, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını yok sayan yaklaşımını bir kez daha sergilediğini ifade etti. Bakanlık, “Raporda, Kıbrıs meselesine sadece ‘iki toplumlu, iki bölgeli federasyon’ temelinde bir çözüm getirilmesi gerektiği yönündeki yaklaşımın yeniden yer bulması, AB’nin adadaki siyasi ve fiili gerçekleri ısrarla görmezden geldiğini açıkça göstermektedir” dedi. Ayrıca, federasyon temelli çözüm çabalarının, Rum tarafının uzlaşmaz ve tek taraflı tutumu nedeniyle geçerliliğini yitirdiği belirtildi.

TÜRKİYE’YE YAPILAN ÇAĞRILAR REDDEDİLDİ

AP raporunda Türkiye’ye yöneltilen çağrılarla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Raporda Türkiye’ye, Kıbrıs’taki iki devletli çözüm yaklaşımından vazgeçmesi yönünde yapılan çağrılar, Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin şart koşmalar, Avrupa Parlamentosu’nun adadaki gerçeklikten tamamen uzak bir değerlendirme içinde olduğunu açıkça göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

KORELARI KABUL EDİLMEDİ

KKTC, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı ziyarete dair AP Genel Kurulu’nda ayrı bir oturum düzenlenmesi girişimini de en sert şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkiler, iki egemen devletin iradesine dayanmaktadır. Bu ilişkilerin niteliği ya da kapsamı hakkında AB’nin veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) herhangi bir söz hakkı bulunmamaktadır. Bu itibarla söz konusu eleştirileri kale almaya değer bulmuyoruz” denildi.

AB’YE ÇAĞRI YAPILDI

Açıklamada, Türkiye’nin KKTC’ye yönelik siyasi, ekonomik ve mali desteğinin KKTC halkının refahı ve geleceği için hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. “Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini yok sayar nitelikteki bu tür girişimler tarafımızca hükümsüz sayılmaktadır. AB’yi, yanlı ve gerçek dışı değerlendirmelerde bulunmak yerine, Kıbrıs’ta adil, sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözüm için Rum tarafını Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü kabul etmeye teşvik etmeye davet ediyoruz” mesajı verildi.