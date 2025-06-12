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Kktc Ekonomi Bakanı Azerbaycan’da Temasta

KÜRDAN ZİYARETİ VE İŞ BİRİMİ GÖRÜŞMELERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Bakü’de, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu. Amcaoğlu, bu ziyaret sırasında ATİB’i ziyaret ederek, iş insanlarıyla bir araya geldi.

ATİB Başkanı Mürsel Rüstemov ve Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmede, Amcaoğlu’na Azerbaycan’da mevcut olan iş imkanları, ayrıca Azerbaycanlı iş insanlarının KKTC’ye yönelik yatırım fırsatları hakkında bilgiler verildi. Bakan Amcaoğlu, KKTC’deki iş olanakları ve ekonomiyi büyütmek için belirlenen hedefleri iş insanlarıyla paylaştı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan devletinin ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC’ye olan desteklerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Amcaoğlu, KKTC’de üretici ve yatırımcılar için altyapı oluşturduklarını vurgulayarak, “2030’a kadar, yılda en az 4 milyon turiste, 50 bin yatak sayısına, 21 üniversite ile 150 bin öğrenciye ulaşma hedefimiz var.” dedi. “Azerbaycan-KKTC-Türkiye iş insanlarının kucaklaşması için buradayız.” ifadesini kullanan Amcaoğlu, Azerbaycanlı iş insanlarını KKTC’ye davet etti.

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