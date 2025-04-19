KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Sırrı Önder’i ziyaret etti

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MECLİS BAŞKANI ZİYA ÖZTÜRKLER ZİYARETTE BULUNDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Önder, 15 Nisan’da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi süren Önder’i ziyaret eden Öztürkler, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ İLETİLDİ

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Öztürkler, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere buradayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nin ve Türk Kıbrıs halkının geçmiş olsun dileklerini anavatanımızda paylaşıyoruz. Değerli başkanvekilimiz her şeyden önce çok önemli bir insan. Değerli bir siyasetçi, uzlaşı kültürü ve insani değerleri ile örnek alınacak bir kişi. İnşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşması en büyük temennimiz. Kıbrıs Türk halkının geçmiş olsun dileklerini iletip bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz,” şeklinde konuştu.