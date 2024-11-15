KKTC’nin 41. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

KUTLAMA TÖRELERİ DÜZENLENDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Başkent Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tören birliklerini denetleyerek halkın bayramını kutladı. Tören, halk dansları gösterisi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konserinin ardından resmigeçitle sona erdi.

TÖREYE KATILIM YOĞUN OLDU

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan gibi birçok üst düzey yetkili katıldı. Ayrıca KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu törene katıldı. Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’nün yanı sıra ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel gibi siyasi isimler de yer aldı. Törende, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen bazı heyetler de bulunuyordu.