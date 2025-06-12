KKTC’nin Tanınması İçin Mücadele Edilmeli

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN KKTC ZİYARETİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile buluştu. Kurtulmuş, bu görüşmede, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu sözleri ifade etti: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’miz, Barış Harekatı’nın ardından Kıbrıs Türklerinin fiziki varlığının korunması sağlandıktan sonra, süratle bir devlet olarak teşekkül etmeye başlamış ve bugün de bütün kurum ve kuruluşlarıyla kamil manada bir devlet olarak ortaya çıkmıştır.”

Kurtulmuş, Kıbrıs’taki iki devletli çözümün dışında bir çözüm yolunun bulunmadığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelmiş olduğu bu seviyeyi fevkalade önemsediğimizi ama yeterli bulmadığımızı ifade etmek isterim. Devlet olarak varlığı artık ortaya çıkan, bütün kurumsal yapıları sağlam bir yapıya kavuşan, en son açtığımız Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Binasıyla birlikte artık dünyada sayılı devletlere taş çıkartacak güzellikte imkanlara kavuşan, Ercan Havaalanı’yla birlikte muazzam bir imkana kavuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’miz temayüz ediyor.”

ULUSLARARASI TANINIRLIKTA ARTIRMA GEREKEN BİR KONU

Kurtulmuş, KKTC’nin uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılmasına dikkat çekerek, “Maalesef bazı ülkelerin yıllardır süren çifte standartlı tavırları, Kuzey Kıbrıs’a karşı uygulamış oldukları ambargolar vesaire, bütün bunlar Kuzey Kıbrıs’a zaman kaybettirdi. Şimdi bundan sonra süratle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası tanınırlığının artırılması için mücadele etmemiz lazım.” şeklinde konuştu. Kurtulmuş, Türkiye’nin ve kendisinin bulunduğu bütün platformlarda KKTC’nin tanınması için çaba gösterdiğini belirterek, “İşte bugün burada Astana’da özel olarak davet edilmeniz ve gözlemci statüsüyle de olsa TÜRKPA’nın Genel Kurulu’nda yer almanız, söz almanız ve hüsnükabul görmeniz sizin şahsınızda Kuzey Kıbrıs Türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti’ne gösterilen sevginin, sempatinin bir yansımasıdır.” dedi.

KARARLI DURUŞUN ÖNEMİ

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 2022’de Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olunduğunu ve ardından TÜRKPA üyeliğinin gerçekleştiğini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yer almadığı aile fotoğrafının eksik olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu’ ifade etti. Bu kararlı duruş sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasında yer alıyor.” dedi.

Öztürkler, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un katıldığı her platformda KKTC’nin haklarını savunduğunu belirterek, “Bugün Kıbrıs Türk halkı için önemli bir gündü. Kazakistan’da hem devlet başkanı tarafından yapılan kabulde hem de Türk devletlerinin meclis başkanlarıyla birlikte yapılan TÜRKPA 14’üncü Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk halkının duygularını ifade etme, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatma imkanı bulduk.” şeklinde konuştu. Kuzey Kıbrıs’ın gelişimi için Türkiye ile birlikte yürümeye devam edeceklerini dile getiren Öztürkler, bu topraklarda her iki bayrağın sonuna kadar dalgalanacağını vurguladı.