KkTc, Rodin Eserlerine Ev Sahipliği Yapıyor

MODERN HEYKEL SANATINA YENİ BİR KATKI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in eşsiz eserlerinin yer aldığı bir mekâna ev sahipliği yapıyor. Doğu Akdeniz’in en zengin Rodin Koleksiyonu olan The Arkın Rodin Collection Gallery, toplamda 31 orijinal Rodin heykelinin sergileneceği bir alan olarak sanatseverlerin ilgisine sunuldu. “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu” adını taşıyan bu sergi, koleksiyonun sahibi Erbil Arkın’ın on altı yaşından bu yana titizlikle bir araya getirdiği Rodin eserlerini ilk defa kamu genelinde gözler önüne seriyor. Sergi içerisinde Rodin’in tamamlayamadığı “Cehennemin Kapıları”ndaki Dante figürü, “Adem”, “Havva” ve “Öpüşme” gibi önemli eserler bulunuyor. Koleksiyon, Rodin’in güçlü estetik anlayışını yansıtan özgün parçalarla dolu.

KİŞİSEL BİR TUTKU

Erbil Arkın, bir koleksiyoner olarak heykelleri evinde sakladığını ancak bu sergi ile sanatın paylaşılması gerektiğine inandığını ifade ediyor. ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, sergileme kararının Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile geliştiğini belirtti. Arkın, “Normalde koleksiyonumu evimde saklarım, ama bu kez sanatın paylaşılması gerektiğini hissettim” dedi. Rodin’e olan ilgisi, gençlik yıllarında başladığını dile getiren Arkın, bu tutkusunu özellikle İngiltere’deki eğitim hayatında fark ettiğini anlattı. “Bir müzede Rodin’in eserini gördüğümde mermerden böyle canlı bir şey yapılabilmesi beni çok etkiledi. Gidebildiğim müzelerde diğer eserleri de çıktı karşıma. Onun eserlerinde bir ruh, bir canlılık var” diyor.

YENİ HEYKEL PROJESİ

KKTC’nin simgesi olması planlanan yeni bir heykel projesi üzerinde de çalışıldığı bilgisi verildi. “Asil Köylü” adını taşıyan ve 40 metre yüksekliğinde olması hedeflenen anıt heykel için uluslararası bir yarışma düzenlendi. Projeyi kazanan sanatçı Lotta Blokker’ın tasarımı hakkında bilgi veren Arkın, “Toprağa sahip çıkın. Çünkü bizim köylümüz asildir” ifadesini kullanıyor. Bu proje, hem sanatsal hem de kültürel bir sembol olma amacı güdüyor.