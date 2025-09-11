KKTC, Türk Dünyasının Ayrılmaz Parçasıdır

KÜÇÜK BİR ADA, BÜYÜK BİR KÜLTÜR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasının kopmaz bir parçasıdır” ifadesini kullanarak, Türk dünyası ile olan bağların önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Kıbrıs Sorunundaki Son Gelişmeler” konulu konferansa, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türk Dünyası Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol ve Türk devletlerinden öğrenciler katıldı. Öztürkler, gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

TARİHİ BAĞLAR VE KÜLTÜREL MİRAS

KKTC Başkanı Öztürkler, Kıbrıs’ın tarihine dair bilgiler vererek, 1571 yılında Osmanlı Devleti’nin adayı Venediklilerden aldığını ve bu durumun Türk varlığının kalıcılığını sağladığını belirtti. Öztürkler, “Kıbrıs’ın bir dönem İngiltere himayesinde kalmasına rağmen oradaki Türklerin hiçbir zaman dilinden, dininden, manevi değerlerinden ve Türklüğünden asla taviz vermediğini” söyledi. Ayrıca, 1950’li yıllarda Rumların, Kıbrıslı Türkler’e yönelik baskılar ve katliamlar yaptığını ifade eden Öztürkler, bu sürecin giderek arttığını dile getirdi.

Öztürkler, Türk köylerine yapılan saldırıların ve katliamların kayıtları olduğuna dikkat çekerek, 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu fakat Rumların Kıbrıslı Türkleri bir azınlık olarak gördüğünü söyledi. Türk askerinin varlığıyla Kıbrıs’a huzur geldiğini vurgulayan Öztürkler, 20 Temmuz 1974’te Türk askerinin Ada’ya intikal etmesiyle başlayan Kıbrıs Barış Harekatı’nın önemini dile getirdi. 1983 yılında KKTC’nin kurulmasıyla Kıbrıslı Türklerin özgürlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına kavuştuklarının altını çizdi.

DESTEK VE DEVLET İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması konusundaki desteklerini aktaran Öztürkler, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla KKTC’deki Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin hayata geçirildiğini” belirtti. İki devletli siyasetin önemine değinen Öztürkler, Türk devletlerinin Kıbrıslı Türklere daha fazla sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

ORTAK DEĞERLERDE BİRLEŞME

KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 15 Kasım 1983 tarihinde kurulduğunu hatırlatarak, bu devletin “zaman içerisinde gelişen, bir devlet olmanın tüm niteliklerini taşıyan bir devlet haline dönüştüğünü” söyledi. Korukoğlu, Kasım 2022’de Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olarak katıldıklarını da ekledi. TDT’nin kısa sürede önemli işler başardığını belirtti.

KIBRIS DAVASI VE GELECEK

Türk Dünyası Gençlik Konseyi Başkanı İzol, “Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine birlik ve tanıklık etmek” açısından bu etkinliğin çok anlamlı olduğunu dile getirdi. KKTC’nin büyük bedellerle kazanıldığını söyleyen İzol, “Kıbrıs davası tüm Türk milletinin davasıdır” şeklinde konuştu. Türk gençliği olarak, bağımsızlık ve hürriyetin korunması yönünde mükellef olduklarını ifade etti.