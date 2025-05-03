Kktc’ye Giden Tbmm Başkanı Kurtulmuş

LEFKOŞA’YA ULAŞTI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne katılmak amacıyla Lefkoşa’ya gitti. Kurtulmuş, Ercan Havalimanı’nda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, meclis başkanlık divanı üyeleri ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından karşılandı.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kurtulmuş, ziyaretine dair yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne katılmak üzere Lefkoşa’dayız” şeklinde ifadelere yer verdi. Bu önemli etkinlikler, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkileri pekiştiren unsurlar arasında yer alıyor.