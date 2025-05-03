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KKTC Ziyareti, GKRY’yi Dış Destek Arayışına Sevk Etti

ZİYARETİN ETKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ve TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne katılmak için gerçekleştirdiği KKTC ziyareti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) destek arayışına yönlendirmiş durumda.

RUM YÖNETİMİNİN TEPKİSİ

Rum yönetiminin sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Erdoğan’ın ziyaretini, Türkiye’nin adada iki egemen devlete dayalı çözüm arayışı olarak değerlendirdi. Letimbiotis, bu ziyaretin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye’nin son dönem açıklamalarıyla örtüştüğünü vurguladı. Gelişmeleri “yüksek teyakkuz”la izlediklerini ifade eden Letimbiotis, Avrupa Birliği kurumları ve diğer uluslararası aktörlerle diplomatik iletişimlerini sürdürdüklerini açıkladı.

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