“Klarnet Efsaneleri Aynı Sahnenin Büyüsü”

DÜNYACA ÜNLÜ KLARNET VİRTÜÖZLERİ BİR ARADA

Dünyanın dört bir yanından tanınan klarnet ustası Vassilis Saleas; ülkemizi hem yurtiçinde hem de yurtdışında temsil eden Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı ve Kirpi Bülent (Bülent Altınbaş) ile birlikte “Legends of Clarinet” etkinliğinde buluştu.

UNUTULMAZ PERFORMANSLAR

Festivalin final gecesinde sanatçılar, birlikte çaldıkları parçaların yanı sıra solo performanslarıyla da göz doldurdu. Bu dört klarnet virtüözü, festival ziyaretçilerine hafızalarında yer edecek anlar sundu.