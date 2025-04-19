Klas Bait Carp Team Üçüncü Oldu

DÜNYA’DA EN BÜYÜK YARIŞMA

Dünya’nın en büyük sazan balığı yakalama etkinliği olan ‘XI. IBCC International Balaton Carp Cup’ Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması’nda Türk takımı Klas Bait Carp Team, sektör üçüncülüğü elde etti. Yarışma, 28 ülkeden 300 takım ve toplam 1200 sportif balıkçının katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’den ise 8 takım ve 31 sportif balıkçı, bu önemli yarışmada yer aldı.

Yarışmanın yapıldığı göl havzasındaki balık popülasyonunun yüksek olmasından ötürü, 10 kilogramın üstündeki balıklar dereceye dahil edildi. 10 kilogram altı balıklar ise değerlendirmeye alınmadı. Yarışmada toplamda 1740 adet 10 kilogram üstü balık yakalanırken, bu balıkların ortalama ağırlığı 13,63 kilogramdı. Yarışmanın en büyük balığı ise 31,18 kilogram olarak kaydedildi. Toplamda 23 ton 716 kilogram sazan balığı yakalandı. Türkiye adına yarışmaya katılan 8 takımdan 4’ü, tuttukları balıklarla 10 kg limiti geçerek yarışmada alt sınırı aştı. Klas Bait Carp Team, FABRICA DE NADA sektöründe sektör üçüncülüğü aldı.

Yarışma hakkında değerlendirmelerde bulunan Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serkan İnanç, “Macaristan’da düzenlenen ‘XI. IBCC International Balaton Carp Cup’ Yarışmasında sektör üçüncüsü olan ‘Klas Bait Carp Team’ takımımızı tebrik ediyorum. Dünyanın en zor sportif sazan balığı yakalama yarışması olarak kabul edilen Balaton yarışmasında ülkemizi temsil edip Türk bayrağımızı dalgalandıran tüm takımlarımıza son dakikaya kadar göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yarışmalara katılacak olan takımlarımıza şimdiden başarılar dileriz” dedi.