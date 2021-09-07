Klasik müzikle rock müziğini harmanlayan piyanist: Ayşedeniz Gökçin

Çocuk yaşlarda piyanoya olan yeteneği keşfedilen ve harika çocuk seçilen Ayşedeniz gökçin bu alanda yeteneğini akademik alanla da birleştirerek dünyanın bir çok yerinde konserler veriyor. Pink Floyd şarkılarına getirdiği özgün yorumlarla da büyük beğeni toplayan genç Türk piyanist gururumuz olmaya devam ediyor.

Sanatta yetenek ve emeğin katkısını değerlendiren genç piyanist, yeteneğin başarıya götüren yolda çok önemli olduğunun altını çizerken gündelik egzersizlerle de çala çala daha fazla odaklanma ve tecrübe kazanıldığını söyledi. Ailelerin çocuklarına küçük yaşta bütçelerine gore org ya da piyano alabilirlerse çocuklarını gözleme ve yönlendirme şanslarının arttığını söyledi.

Dünyanın birçok yerinde konserler veren başarılı piyanist Türk halkından gördüğü desteğin ve ilginin çok değerli olduğunu ve kendisini çok mutlu hissettirdiğini belirtirken aynı oranda medyanın sanat dallarına olan ilgisizliğine de değindi.