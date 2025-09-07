Klasik Otomobil Fuarı Açıldı

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA AÇILIŞ YAPILDI

Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Klasik Otomobil Fuarı düzenlendi. Atatürk Kongre Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte klasik otomobil tutkunları, zamana meydan okuyan araçları inceledi ve bolca fotoğraf çektirdi. Araç sahipleri de gelen ziyaretçilere araçlar hakkında bilgi sunma fırsatı buldu. Sivas’ın yanı sıra farklı illerden gelen klasik otomobilleri gören Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, etkinliği değerlendirdi.

SIVAS KONGRESİ’NİN ANLAMINI VURGULADI

Vali Şimşek, etkinliğin Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü kutlamalarına renk kattığını ifade etti. 4 Eylül’ün Sivas Kongresi’nin önemli bir gün olduğunu vurgulayan Şimşek, “Milletimizin kurtuluşu yolunda önemli kararların alındığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümüydü. Biz bugünü ve bugünü içine alan haftayı birtakım etkinliklerle kutladık. Etkinliklerimizi pazartesi günü başlattık, tüm haftaya yaydık” dedi.

VATANDAŞLAR HERKESE İLGİ GÖSTERDİ

Etkinliklere halkın gösterdiği ilginin büyük olduğunu belirten Şimşek, “Bir bakıma aslında kültür festivali tadında kutlamalar oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam edeceğiz. 4 Eylül’ü bir bakıma kültür festivali şekline dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bugün programlarımızın son günü, son gününde de klasik otomobil severlerimizi ilimizde ağırlıyoruz” diye ekledi. Şimşek, ayrıca fuarda yer alan klasik bir otomobille şehir turu attığını da ifade etti.