Klasik Otomobil Sergisi Açıldı, Ziyaret Edin

KLASİK OTOMOBİL SERGİSİ AÇILDI

Konya Klasik Otomobilciler Derneği ve Meram Belediyesince düzenlenen “3. Klasik Otomobil Sergisi” açıldı. 1932 model ile başlayan ve toplamda 70 klasik otomobilin sergilendiği etkinlik, üç gün boyunca 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda ziyaret edilebiliyor.

SEVGİ VE HEYECANLA AÇILIŞ YAPILDI

Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci, sergi açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında, bu serginin bilgisayar gibi teknolojik aletlerin bulunmadığı dönemlerde neler yapılabileceğini göstermenin mutluluğunu yaşattığını belirtti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise serginin geçmişte olduğu gibi tam bir panayır atmosferine dönüşeceğinden kesinlikle emin olduğunu ifade etti.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BAĞLANTI KURUYOR

Serginin geçmiş ile günümüzü birleştirdiğine dikkat çeken Kavuş, “Hala bu araçlarda olup da günümüz araçlarında olmayan özellikler var. Bu araçlar çoğunlukla 60 yaşında ve üzerinde araçlar ve hala bu araçlarda bulunan özelliklerin bir kısmı günümüz araçlarında yok. Zamanında çok değerli ve titizlikle işçilik yapılmış. Renklerine bayılmamak mümkün değil.” dedi.

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Serginin açılışına AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, dernek yöneticileri, klasik otomobil sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.