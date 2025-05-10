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Klasik Otomobil Tutkunları Saraybosna’da Buluştu

KLASİK OTOMOBİL TUTKUNLARI SARAYBOSNA’DA BULUŞTU

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen klasik otomobil tutkunları, Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da şehir turu gerçekleştirdi. Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Almanya, İtalya, Sırbistan ve Karadağ gibi birçok ülkeden klasik otomobil sürücüleri bu etkinlik için Saraybosna’ya geldi.

RENKARENK ARAÇLARLA TARİHİ BÖLGELERDE GEZİLDİ

Bu yıl 23. kez düzenlenen klasik otomobil buluşması etkinliği kapsamında bir araya gelen sürücüler, eski model ve çeşitli renklerdeki araçlarıyla başkentte konvoy oluşturdu. Şehir turunun ardından, Saraybosna’daki bir alışveriş merkezinin önünde sergilenen klasik otomobiller, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

NOSTALJİK ARAÇLAR ZİYARETÇİLERİ CEZBETTİ

Zamana yolculuğa çıkaran nostaljik araçlar, hem sürücüler hem de katılımcılar için keyifli anlar sundu. Etkinlik sona erdikten sonra sürücüler, Bosna-Hersek’in farklı şehirlerine gitmeyi planlıyor.

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