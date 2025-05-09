Kleopatra Plajı’nda Turist Yoğunluğu

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER KLEOPATRA PLAJI’NDA YOĞUNLAŞIYOR

Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Mayıs ayında, yerli ve yabancı turistler Kleopatra Plajı’na akın etmeye başladı. Hava sıcaklığı 30 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye yükselirken, tatilciler sabah saatlerinden itibaren plajı doldurdu. Denize girerek serinleyen tatilciler, güneşlenmeyi tercih edenler ve kumda oyun oynayan çocuklarla birlikte keyifli bir gün geçiriyor.

CANKURTARAN UYARILARI ÖNEMLİ

Kleopatra Plajı’nda 2015 yılından itibaren cankurtaranlık yapan Mümin Solmaz, “2015’ten bugüne cankurtaran olarak Kleopatra’da çalışıyorum. Buraya gelen misafirler gönül rahatlığı ile denize girebilirler. Cankurtaran bayraklarını tatilciler takip etsin. Sarı kırmızı olduğunda her şey normaldir. İki sarı olduğunda denize girmek riskli anlamına gelir. Kırmızı gördüğünüzde denize girmeyin demektir. Cankurtaranın uyarılarına dikkat edelim. 2015’ten bugüne kadar 214 kişiyi kurtardım. Benim bölgemde hiç ölen olmadı. Kleopatra plajı dünyanın en iyi plajıdır” şeklinde açıklama yapıyor.

KLEOPATRA PLAJI’NIN ÇEKİCİLİĞİ

Şahin Sungur adlı tatilci, “Biz Kayseri’den her sene geliyoruz. Kleopatra Plajı dünyaca ünlü bir plaj. Suyu, kumu her sene tercih ettiğimiz bir yer. Fiyatlar aşırı pahalı değil, sadece yurtdışından değil Türkiye’den de herkes gelebilir” diyerek plajın popülaritesine dikkat çekiyor. Alanya’da yaz sezonu ile birlikte yoğunluğun artması, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.