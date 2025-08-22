Klima Bakımı Sağlık İçin Önemlidir

ARACIN KLİMA SİSTEMLERİ VE BAKIMI

Araçlarda özellikle yaz aylarında sık sık kullanılan klima sistemlerinin düzenli bakımı, hem cihazların ömrü hem de insanların sağlığı için oldukça önemli bir konu. Klima ustası Ersin Zor, “Kompresörün bozulmaması için her yıl bakım şart” diyerek bu durumun altını çiziyor. Yaz sıcaklarında klima kullanımının neredeyse zorunlu hale geldiğini vurgulayan Zor, soğutmada etkili olabilmesi için 2-3 yılda bir klimanın yıllık bakımının yapılması gerektiğini ifade ediyor.

KLİMANIN TEMİZLİĞİ VE BAKIM SIKLIĞI

Ersin Zor, “Kendi sağlığımız için içerisindeki polen filtresinin her yıl değiştirilmesi gerekirken soğuk kısmın da kullanıma bağlı olarak 2-3 ayda bir kontrol edilmesi şart” diyor. Yaz ve kış aylarındaki bakım aralıklarına da değinen Zor, “Özellikle yazın insanlar tatile gittiğinden dolayı araçlarını daha fazla kullanıyor. Kışın ise okulların açılmasıyla birlikte araç kullanımı düştüğünden dolayı uzun süre bakım yapılmayan klimalarda daha fazla arıza meydana geliyor” açıklamasında bulunuyor.

KOMPRESÖR BAKIMI VE DOĞRU KULLANIM

Yıllık klima bakımlarının ihmal edilmesi halinde, klima kompresörünün yağı bozulabiliyor. Zor, “Kompresörün zarar görmemesi için 2-3 yılda bir değil, her yıl bakım yapılması şart” sözleriyle bu durumu dile getiriyor. Araç klimasının doğru kullanımı konusunda bilgiler veren Zor, “Yüksek devirdeyken klimalar açılıp kapatılmamalı” diyerek dikkat edilmesi gereken noktaya vurgu yapıyor. Motor rölantiye düştükten sonra klimayı açmanın ön taraftaki kavramanın zarar görmesini önlediğini ve klimanın ömrünü uzattığını belirtiyor.

KLİMA KOKUSU VE DEZENFEKSİYON

Araç içerisindeki hava kalitesi ile ilgili de yorumda bulunan Zor, ozon uygulaması ve dezenfekte işlemlerinin önemli olduğunu ifade ediyor. “Eğer klimanızdan kötü koku geliyorsa, bizi ziyaret ederek hem bilgi alabilir hem de dezenfekte işlemini yaptırabilirsiniz. Bunun için özel ilaçlarımız mevcut” diyerek çözüm önerisinde bulunuyor.

FİYAT GÜNCELLEMELERİ

Fiyatlarla ilgili bilgiler veren Zor, “Senelik sabit fiyat çıkardığımızdan dolayı ocaktan aralık ayına kadar fiyatlar değişmiyor. Ancak yılbaşı geçtikten sonra her şeye zam geldiğinden dolayı fiyatlar güncellenmiş oluyor” diyor.

HAVA HAVLANDIRMA UYGULAMALARI

Güneş altında kalan araçlarla ilgili de önerilerde bulunan Zor, “Güneş altında kalan araçların klima çalıştırılmadan önce camları açılıp havalandırılmalı” tavsiyesini sunuyor. Cam açıkken klima kullanımının bir zarar yaratmadığını belirtiyor. Son olarak vatandaşlara hitap eden Zor, “Klimalarımızın zamanında bakımını yaptıralım” diyerek sözlerini sonlandırıyor.