Klima Kullanımı Sağlığı Tehdit Ediyor

KLIMA KULLANIMI VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yanlış klima kullanımının solunum yolu hastalıklarını artırabileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bilge Özgür Yüksel, “Gece boyunca klima karşısında uyumak kas ve eklem ağrılarının yanı sıra enfeksiyonlara da davetiye çıkarıyor. Uyurken klimadan gelen hava doğrudan yüze veya vücuda temas etmemelidir. Zamanlayıcı kullanarak klimayı yalnızca uykuya dalana kadar çalıştırmak faydalı olabilir. Aşırı soğutma yerine 20-24 derece arası bir sıcaklık tercih edilmeli, ortam nemi ise yüzde 40-60 arasında tutulmalıdır” açıklamalarında bulundu. Son dönemde artan sıcaklıklarla klima kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Ancak uzmanlar, bu teknolojinin yanlış kullanımının ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini vurguluyor.

SOLUNUM YOLLARINA ETKİLERİ

Klimaların havayı soğuturken ortamın nemini azalttığını belirten Dr. Yüksel, “Bu durum burun ve boğaz mukozasını kurutarak solunum yollarının doğal savunma mekanizmasını zayıflatıyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha da kolaylaşmasına yol açabiliyor. Astım, KOAH veya alerjik rinit gibi kronik solunum yolu hastalıkları olanlarda da belirtileri artırabiliyor” diye konuştu.

KAS VE EKLEM SORUNLARI

Dr. Yüksel, klimanın yanlış kullanımının kas-iskelet sistemine de sorunlar getirebileceğini vurguluyor. “Soğuk hava doğrudan kaslara temas ettiğinde kas spazmları gelişebiliyor. Özellikle boyun, omuz ve sırt bölgesinde sabahları ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına neden olabiliyor. Ayrıca yüz felci, klima çarpması ve zatürre de görülebilir” ifadelerini kullandı.

ALERJİ VE ASTIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Klimanın alerjik hastalıklara olan etkilerini ele alan Dr. Yüksel, “Küf, toz ve polenler filtrelerden ortama yayılabiliyor. Bu durum alerjik semptomlara yol açıp, astım hastalarında atakları tetikleyebiliyor. Ortamdaki nem dengesinin bozulması burun mukozasının savunma işlevini azaltarak mikroplara karşı hassasiyeti artırıyor” dedi.

UYKU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Klimanın uyku kalitesi üzerindeki etkilerini paylaşan Dr. Yüksel, “Gece boyunca klima karşısında uyumak kas ve eklem ağrılarına neden olduğu gibi enfeksiyon riskini artırıyor. Uyurken klimadan gelen hava doğrudan yüze veya vücuda temas etmemelidir. Zamanlayıcı kullanarak klimayı yalnızca uykuya dalana kadar çalıştırmak faydalı olabilir. Aşırı soğutma yerine 20-24 derece arasında bir sıcaklık öneriliyor, ortam nemi ise yüzde 40-60 arasında tutulmalıdır” önerilerinde bulundu.

RİSK GRUBUNDAKİ GRUPLAR

Dr. Yüksel, “Çocukların bağışıklık sistemi gelişim aşamasında olduğu için enfeksiyon riskleri daha yüksek. Yaşlılarda ise dolaşım sorunları ve eklem ağrıları daha kolay gelişebiliyor. Astım, KOAH ve kalp hastalığı olanlarda ise klimanın tetiklediği ataklar meydana gelebiliyor” diye belirtti.

FİLTRE TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ

Kirli klima filtrelerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini dile getiren Dr. Yüksel, “Filtreler bakteri, mantar ve toz akarlarının yayılmasına neden olabiliyor. ‘Legionella’ bakterisi kirli klima sistemlerinde çoğalarak zatürreye sebep olabiliyor. Bu nedenle filtrelerin 6 ayda bir temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

BİLİNÇLİ KULLANIMIN GEREKLİLİĞİ

Dr. Yüksel, klima kullanımının yalnızca bireysel değil toplumsal bir sağlık konusu olduğunu belirterek, “Yanlış klima kullanımı, kişisel rahatsızlıklarla kalmaz; aynı ortamı paylaşan herkesi etkileyebilir. Bu nedenle ortak kullanım alanlarında filtre temizliği ve düzenli bakım büyük önem taşıyor. Toplum olarak daha bilinçli davranmak, hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizi korumak için atılacak en basit ama en etkili adımlardan biridir” dedi.