Klima Sağlığı Etkileyebilir, Önlemler Gerekir

KLİMA KULLANIMINDA RİSKLER VE YÖNETİMİ

Klima kullanımı akciğer sağlığı üzerinde bazı riskler oluşturabiliyor. Ancak bu riskler, doğru farkındalık ve proaktif önlemler sayesinde yönetilebiliyor. İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Osman El Jundi, alınacak önlemlerle solunum sağlığının ve konforun bir arada sağlanabileceğini ifade ediyor. El Jundi, “Optimum nem seviyelerini koruyarak, düzenli bakım yaparak, hava temizleyicileri kullanarak, uygun havalandırma sağlayarak, sıcaklıkları düzenleyerek ve iç mekan bitkileri kullanarak solunum sağlığının desteklenmesi mümkün olabilir” diyor.

SOLUNUM SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ENDİŞELER

Klima sistemleri iç mekan havasından ısı ve nem çekiyor. Bu durum, kapalı bir devredeki soğutucu akışkan sirkülasyonuyla sağlanıyor. Dr. El Jundi, “Ayrıca sistemde nem seviyelerini düşürmek için nem gidericilerin yanı sıra toz ve diğer partikülleri toplamak için filtreler bulunuyor. Klima ve solunum sağlığıyla ilgili endişeler çok yönlüdür. Klima akciğerleri etkileyebilecek kuru hava, havada artan partiküller ve kirleticiden kaynaklanan düşük hava kalitesi gibi çeşitli potansiyel mekanizmaları içeriyor” diyor.

KURU HAVA VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Klima sistemleri havayı soğuttuğunda genellikle iç mekan nem seviyelerini düşürüyor. Dr. El Jundi, “Kuru havaya uzun süre maruz kalmak, solunum yollarındaki mukoza zarlarını kurutabiliyor. Bu durum, tahrişe ve iltihaplanmaya yol açarak solunum yolu enfeksiyonlarının daha kolay yerleşmesine neden olabiliyor. Belirtiler arasında boğaz kuruluğu, öksürük ve soğuk algınlığı ile gribe karşı artan duyarlılık yer alabiliyor” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

ALLERJİLERİN ARTAN SEMPTOMLARI

Klima sistemleri, toz, polen, evcil hayvan tüyü ve diğer alerjenleri tekrar dolaşıma sokabiliyor. Dr. El Jundi, “Bu durumun etkisiyle alerjisi veya astımı olan kişiler, bu partiküllere maruz kaldıklarında semptomlarının şiddetlendiğini görebiliyorlar. Alerjenler, bağışıklık tepkilerini tetikleyerek hapşırma, öksürme ve ciddi vakalarda astım atakları gibi semptomlara yol açabiliyor” diyor.

Bakımsız KLİMA SİSTEMLERİNİN TEHLİKELERİ

Uygun şekilde bakımı yapılmayan klima sistemleri, küf, bakteri ve diğer zararlı mikroorganizmaların üreme alanı haline gelebiliyor. Dr. El Jundi, “Bu maddelerin havada dolaşmasından dolayı iç mekan hava kalitesi düşük olabiliyor. Küf sporları ve bakterileri astımı şiddetlendirebilir, alerjik reaksiyonlara ve solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir” uyarısında bulunuyor.

KLİMANIN HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dr. El Jundi, klima ile solunum sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışmanın olduğunu belirtiyor ve klima kullanımının astım, alerjiler, lejyoner hastalığı ve Hasta Bina Sendromu ile bağlantılı etkilerine dikkat çekiyor. Örneğin, “Astım ve Alerjiler: Klimalı ortamlarda yaşayan kişilerde hırıltı ve nefes darlığı gibi solunum yolu semptomları daha sık görülmektedir. […] Lejyoner Hastalığı: Lejyonella bakterisinin neden olduğu, bakımı kötü yapılan klima sistemlerindeki salgınlarla ilişkilendirilmiştir. […] Hasta Bina Sendromu: Bina sakinlerinin orada geçirdikleri zamanla ilişkili akut sağlık semptomları yaşadığı bir durumu tanımlar” şeklindeki bilgileri paylaşıyor.

Dr. El Jundi potansiyel risklere rağmen klimanın solunum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için önerilerde bulunuyor: “Optimum nem seviyeleri korunmalı, klima sistemlerinin düzenli bakımı yapılmalı, hava temizleme sistemleri kullanılmalı, uygun havalandırma sağlanmalı, sıcaklık düzenlemeleri yapılmalı ve iç mekan bitkileri kullanılmalıdır.”

KONFOR VE SAĞLIK ARASINDA DENGENİN SAĞLANMASI

Dr. El Jundi, konfor ile potansiyel sağlık riskleri arasında denge kurmanın önemini vurguluyor. “Farkındalık ve proaktif önlemler, solunum sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri azaltabilir. […] Düzenli bakım, doğru havalandırma ve dikkatli sıcaklık düzenlemesi, klima ikileminin üstesinden gelmenin ve herkes için sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamanın anahtarıdır” diyor.