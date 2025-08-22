Klimanın Yanlış Kullanımı Sağlık Sorunlarını Artırır

KLIMA KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yanlış klima kullanımı, solunum yolu hastalıklarını artırabileceği konusunda uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bilge Özgür Yüksel, “Gece boyunca klima karşısında uyumak kas ve eklem ağrılarının yanı sıra enfeksiyonlara da davetiye çıkarıyor. Uyurken klimadan gelen hava doğrudan yüze veya vücuda temas etmemelidir. Zamanlayıcı kullanarak klimayı yalnızca uykuya dalana kadar çalıştırmak faydalı olabilir. Aşırı soğutma yerine 20-24 derece arası bir sıcaklık tercih edilmeli, ortam nemi ise yüzde 40-60 arasında tutulmalıdır” dedi.

ARTAN KLİMA KULLANIMIYLA İLGİLİ UYARILAR

Son dönemde ülkemizde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı da yaygınlaşıyor. Ancak uzmanlar, klimanın yanlış kullanımının ciddî sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda dikkat çekiyor. VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Dr. Yüksel, klima kullanımıyla ilgili önemli noktaları paylaştı. Klimaların havayı soğuturken ortamın nemini azalttığını belirten Yüksel, “Bu durum burun ve boğaz mukozasını kurutarak solunum yollarının doğal savunma mekanizmasını zayıflatıyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının kolaylaşmasına yol açabiliyor. Astım, KOAH veya alerjik rinit gibi kronik solunum yolu hastalıkları olanlarda da belirtileri artırabiliyor” diye vurguladı.

FİZİKSEL AĞRILARA NEDEN OLABİLİR

Klima kullanımının kas-iskelet sistemi üzerinde de etkilerine değinen Dr. Yüksel, “Soğuk hava doğrudan kaslara temas ettiğinde kas spazmları gelişebiliyor. Özellikle boyun, omuz ve sırt bölgesinde sabah ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına yol açabiliyor. Ayrıca yüz felci, klima çarpması ve zatürre de görülebiliyor” ifadesini kullandı.

ALERJİLERİ TETİKLEYEN UNSURLAR

Klimanın alerjik hastalıklar üzerindeki etkileriyle ilgili olarak Dr. Yüksel, “Küf, toz ve polenler filtrelerden ortama yayılabiliyor. Bu durum alerjik semptomlara yol açabiliyor ve astım hastalarında atakları tetikleyebiliyor. Ortamdaki nem dengesinin bozulması, burun mukozasının savunma işlevini azaltarak mikroplara karşı hassasiyeti artırabiliyor” dedi.

UYKU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Klimanın uyku kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Dr. Yüksel, “Gece boyunca klima karşısında uyumak kas ve eklem ağrılarının yanı sıra enfeksiyonlara da davetiye çıkarıyor. Uyurken klimadan gelen hava doğrudan yüze veya vücuda temas etmemelidir. Zamanlayıcı kullanarak klimayı yalnızca uykuya dalana kadar çalıştırmak faydalı olabilir. Aşırı soğutma yerine 20-24 derece arası bir sıcaklık tercih edilmelidir” önerisinde bulundu.

RİSK ALTINDAKİ HAZIR GRUPLAR

Dr. Yüksel, “Çocukların bağışıklık sistemi gelişme aşamasında olduğu için enfeksiyon riskleri daha yüksektir. Yaşlılarda ise dolaşım sorunları ve eklem ağrıları daha kolay gelişebilir. Astım, KOAH ve kalp hastalığı olanlarda klimanın tetiklediği ataklar görülebiliyor” şeklinde konuştu.

KLİMA FİLTRELERİNİN TEMİZLİĞİ

Kirli klima filtrelerinin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Dr. Yüksel, “Filtreler bakteri, mantar ve toz akarlarının yayılmasına neden olabilir. ‘Legionella’ bakterisi kirli klima sistemlerinde çoğalarak zatürreye sebep olabilir. Bu yüzden filtrelerin 6 ayda bir temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekmektedir” uyarısında bulundu.

BİLİNÇLİ KLİMA KULLANIMI

Klima kullanımının yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sağlık konusu olduğuna da değinen Dr. Yüksel, “Yanlış klima kullanımı, sadece kişisel rahatsızlıklarla sınırlı kalmıyor; aynı ortamı paylaşan herkesi etkileyebiliyor. Bu yüzden ortak kullanım alanlarında filtre temizliği ve düzenli bakım büyük önem taşır. Toplum olarak daha bilinçli davranmak, hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizi korumak için atılacak en basit ama en etkili adımlardan biridir” ifadelerini kullandı.