Klinikte Ölüm Sonrası Faaliyetler Durduruldu

AFYONKARAHİSAR’DA HAYAT KAYBI

Afyonkarahisar’da bir kişinin özel bir klinikte ‘sarı serum’ uygulanmasının ardından fenalaşarak yaşamını yitirmesi sonrasında o muayenehanenin faaliyetleri durduruldu.

SARSI SERUMUN ETKİLERİ

Umre yolculuğu hazırlığı içinde bulunan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip belirtileriyle bu kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan’a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum uygulandı. Ancak Gündoğan, serumun bitmesine yakın nefes almakta zorlandığını belirterek fenalaştı.

Bu olayın hemen ardından klinikte bulunan bir sağlık ekibi tarafından bilgilendirme yapılarak ambulans çağrıldı. Mehmet Gündoğan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan, 20 saat süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

MUAYENEHANE KAPATILDI

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Afyonkarahisar Valiliği yaptığı açıklamada; “İl Merkezi Selçuklu Mahallesinde faaliyet gösteren S.E.’ye ait Özel Muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mehmet Gündoğan’ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.