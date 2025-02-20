Klinikte Sarı Serum Sonrası Ölüm Araştırılıyor

AFYONKARAHİSAR’DA ÖLÜMLE SONUÇLANAN SAĞLIK SKANDALI

Afyonkarahisar’da bir kişinin özel bir hastanede ‘sarı serum’ tedavisi sonrasında hayatını kaybetmesi olayının ardından, ilgili muayenehanenin faaliyetleri durduruldu.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Umre yolculuğu hazırlığı yapan ve iki çocuk babası olan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle bir özel klinikte muayene oldu. Gündoğan’a burada herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum uygulandı. Serumun bitmesine yakın nefes almakta zorlandığını belirten Gündoğan, bu süreçte fenalaşarak acil müdahale gerektirdi.

Olay sonrası kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan, acil müdahalelerin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan, 20 saatlik bir mücadelenin ardından hayatını kaybetti.

MUAYENEHANE FAALİYETLERİ DURDURULDU

Olay sonrası başlatılan soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Merkezi Selçuklu Mahallesinde faaliyet gösteren S.E.’ye ait Özel Muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mehmet Gündoğan’ın vefatıyla ilgili muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir” denildi.