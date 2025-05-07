KMKTP’de Altın Fiyatı Yükseldi

STANDART ALTIN KİLOGRAM FİYATI ARTMIŞTIR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 4 milyon 260 bin liraya yükseliyor. Altın piyasasında, standart altın 4 milyon 250 bin lira ile 4 milyon 275 bin lira arasında işlem görerek, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 4 milyon 260 bin liraya ulaşmış durumda. Standart altının kilogram fiyatı bir önceki gün 4 milyon 242 bin liradan kapanmıştı.

KMKTP’de gerçekleştirilen toplam işlem hacmi 6 milyar 765 milyon 299 bin 316,27 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı ise 1.603,83 kilogram gerçekleşti. Ayrıca, tüm metallerde toplam işlem hacminin 6 milyar 855 milyon 286 bin 802,23 lira olarak gerçekleştiği görülüyor.

İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında gün içerisinde en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, NM Global Kıymetli Madenler, DenizBank, Yapı ve Kredi Bankası ve Çakmakçı Kıymetli Madenler yer aldı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler de bu şekilde öne çıkıyor.