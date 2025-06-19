KMO sorusu: Hangi İç Denizdir?

YARIŞMA YENİ BÖLÜMÜ İLE DÖNÜYOR

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonda izleyicileri ile buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile devam eden yarışmada, dikkat çekici sorular sorulmaya devam ediyor. Bu bölümde sorulan sorulardan biri, “Hangisi Akdeniz’de yer alan bir iç denizdir?” şeklindeydi.

DOĞRU CEVAP BELLİ OLDU

Yarışmada yer alan şıklarda A: Baltık Deniz, B: Tiren Denizi, C: Hazar Denizi ve D: Sarıdeniz seçenekleri sunuldu. Sorunun doğru cevabı ise “B: Tiren Denizi” olarak belirlendi. İzleyiciler bu sorunun yanıtını öğrenirken, keyifli anlar yaşadı.