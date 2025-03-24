Koah Hastası Nevşehirli Genç Odasında Ölü Bulundu

İÇTİĞİ SİGARA ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Nevşehir’de, koah ve uyku apnesi rahatsızlığı bulunan 38 yaşındaki bir genç, odasında ölü olarak bulundu. Olay, Herikli Mahallesi Kocamaz Sokak’ta gerçekleşti. Sigara içip geldikten sonra odasında yatan Tolga Çapaçeken’in solunum cihazına bağlı olarak yatması gerektiği halde yerde cihaza bağlanmadan bulunduğu belirtildi. Ekipler bu durumu şüpheli olarak değerlendirdi.

GECENİN GİZLİ SİGARA MOLASI

Edinilen bilgiye göre, Tolga Çapaçeken, gece saatlerinde hava almak için evinden çıktı. Bir süre dışarıda kaldıktan sonra evine dönerek odasına girdi. Yakınları, gencin odasına girdiklerinde yerde hareketsiz yattığını gördü. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Ekipler, Tolga Çapaçeken’in sağlık kontrolünden geçirildiğinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Koah ve uyku apnesi hastalığı nedeniyle solunum cihazına bağlı yatması gereken gencin, yerde cihaza bağlanmadan yattığını gören sağlık ekipleri olayın şüpheli olduğunu belirterek polis ekiplerine ve adli hekime bilgi verdi.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Tolga Çapaçeken, koah ve uyku apnesi nedeniyle bir süre Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Zaman zaman evden gizlice dışarı çıkıp sigara içtiği öğrenilen Çapaçeken’in, ölmeden önce dışarı çıkıp sigara içtikten sonra eve döndüğü, rahatsızlığı nedeniyle kendisini oksijen cihazına bağlayamadan yere yığıldığı iddia edildi. Gencin sosyal medya hesabında sigara içerken çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak “Kokuna sarılıp sarhoş olmak varken, sensizliğin hüznüne sığınıp berduş oldum ya. İşte o bana koyuyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

OTOPSİ BEKLENİYOR

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Tolga Çapaçeken’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç adamın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.