KOAH’ı Tetikleyen En Önemli Faktörler

KOAH’IN NEDENLERİ

KOAH, uzun süreli sigara, tütün ürünleri kullanımı ve çevresel etkenler nedeniyle oluşuyor. Bu hastalığın belirtileri arasında sürekli ve şiddetli öksürük, balgam ile nefes darlığı yer alıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Sertaç Arslan, “KOAH’ın en yaygın sebebi sigara kullanımıdır. Sigara dumanı, akciğer dokusuna zarar vererek bronşlarda kronik iltihaplanmaya ve hava yollarının daralmasına neden olur” şeklinde açıklıyor. Bunun yanı sıra, endüstriyel kimyasallara, yoğun tozlara veya hava kirliliğine uzun süre maruz kalan kişilerde de KOAH gelişme riski artıyor.

KOAH’IN KONTROLÜ

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, hastalığın kontrol altında tutulmasında önemli faktörleri sıralıyor. “Dengeli beslenmek, yeterli hidrasyon, solunum kaslarını doğru ve öksürük refleksini iyi kullanmak hastalığın kontrol altında tutulmasında çok işe yarar” diyor. Bu öneriler, KOAH hastalarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapılması gerekenler arasında yer alıyor.