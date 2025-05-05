Koalisyon Görüşmeleri Sonuçlandı, Hükümet Belirlendi

SEÇİM SONRASI KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ SONUÇLANDI

Almanya’da 23 Şubat seçimlerinin ardından, hükümetin kurulması için yapılan koalisyon müzakereleri tamamlandı. Merkez sağda bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve merkez solun temsilcisi sayılan Sosyal Demokrat Parti (SPD), yeni kabinede görev alacak bakanların isimlerini belirledi. Yeni hükümetin başbakanlık görevini üstlenecek olan CDU lideri Friedrich Merz, 6 Mayıs’ta görevi devralacak.

YENİ BAŞBAKAN VE BAKANLARIN AÇIKLANDIĞI KABİNE

CDU’lu Başbakan ve Bakanlar şu şekilde olacak: Friedrich Merz başbakanlık görevini üstlenirken; Johann Wadephul Federal Dışişleri Bakanı, Katherina Reiche Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı, Karin Prien Federal Bilim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı, Karsten Wildberger Federal Dijitalleştirme ve Devleti Modernleştirme Bakanı, Nina Warken Federal Sağlık Bakanı, Patrik Schnieder Federal Ulaştırma Bakanı, CDU/CSU Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei ise Başbakanlık Dairesi Başkanı olarak federal bakan statüsüyle görev alacak. SPD’li Lars Klingbeil Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı olarak atanacak.

CSU’LU BAKANLAR VE SPD’LI BAKANLAR BELİRLENDİ

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) mensubu bakanlar arasında; Alexander Dobrindt Federal İçişleri Bakanı, Dorothee Baer Federal Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bilimi Bakanı, Alois Rainer Federal Besi ve Tarım Bakanı olarak görev alacak. Öte yandan, Sosyal Demokrat Parti (SPD) bünyesindeki bakanlar arasında da Lars Klingbeil Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı, Boris Pistorius Federal Savunma Bakanı, Stefanie Hubig Federal Adalet Bakanı, Baerbel Bas Federal Çalışma Bakanı, Verena Hubertz Federal İmar Bakanı, Reem Alabali-Radovan Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı, Carsten Schneider Federal Çevre Bakanı olarak görevine devam edecek. SPD ayrıca Elisabeth Kaiser’i Doğudan Sorumlu Devlet Bakanı ve Natalie Pawlik’i de Federal Hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atadı.