Koalisyon Hükümeti Sağduyu Mutabakatı Düzenliyor

KOALİSYON HÜKÜMETİNDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturmakta olan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ikinci dönem adaylığını desteklemek için “Sağduyu Mutabakatı” ismiyle bir etkinlik organize ediyor. Etkinlik, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başlamış durumda. Üç parti, burada ortak bir açıklama gerçekleştirdi.

GÜVENİ ARTIRAN BİR BİRLİK TEKLİFİ

Açıklamada, “Üç siyasi parti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için müşterek bir sorumluluk üstlendik ve ‘Sağduyu Mutabakatı’ etrafında birleşerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ikinci dönem için Kıbrıs Türk halkının ortak adayı olarak belirledik” denildi. Bu kararın, günlük siyasi hedeflerin ötesinde bir anlam taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, “Rum tarafının çözümsüzlüğü dayatan tutumu karşısında, Kıbrıs Türkü’nün özden gelen kendi egemenliğine sahip çıkması ve yolunu belirlemesi sağduyunun gereğidir” ifadesine yer verildi.

HALKIN İRADESİNE VURGU

Açıklamada, Tatar’ın iki devletli çözüm yaklaşımının halkın iradesini temsil ettiği bilgisi aktarıldı. “Bizler de halkımızı ‘Birlikte Tamız, Birdir Davamız’ inancıyla, onurlu bir gelecek için sağduyuda buluşmaya çağırıyoruz” şeklinde bir çağrı yapıldı. KKTC’de ekim ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.