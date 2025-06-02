Koalisyon Partileri, Tatar’ı Destekliyorlar

KOALİSYON HÜKÜMETİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ikinci dönem adaylığını desteklemek amacıyla “Sağduyu Mutabakatı” adıyla bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Üç parti ortak bir açıklama yaparak, “Üç siyasi parti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için müşterek bir sorumluluk üstlendik ve ‘Sağduyu Mutabakatı’ etrafında birleşerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ikinci dönem için Kıbrıs Türk halkının ortak adayı olarak belirledik.” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında ise, “Rum tarafının çözümsüzlüğü dayatan tutumu karşısında, Kıbrıs Türkü’nün özden gelen kendi egemenliğine sahip çıkması ve yolunu belirlemesi sağduyunun gereğidir.” denildi.

GELECEK HEDEFLERİ VE MÜCADELELERİ

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Ben verdiğim sözü aynen devam ettirme kararlılığı içindeyim. Yolumuz kutlu yoldur, yolumuz KKTC’yi tanıtma yoludur. İnşallah başaracağız.” dedi. Ayrıca, milli birlik anlayışının güçlenmesinin önemli olduğunu belirten Tatar, “Bu topraklarda halkımızın yaşamını sürdürebilmesi için güçlü bir şekilde mücadelemizi devam ettireceğiz.” diye ekledi. KKTC halkının devletine sahip çıkmasının önemine dikkat çeken Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, Mavi Vatan’ın kalbinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha müreffeh bir geleceğe taşımak en büyük hedefimizdir.” sözlerini sarf etti.

ADAYLIK DESTEĞİ VE GÖRÜŞLER

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, koalisyon ortaklarıyla Tatar’ın adaylığını destekleme kararı aldıklarını bildirdi. Hasipoğlu, “Çünkü Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin adayıdır.” dedi. Federasyon modeline karşı olduklarını ifade eden Hasipoğlu, “Ersin Tatar, tek egemenliğe, Türkiye’nin garantörlüğünün son bulmasına karşıdır.” diyerek Tatar’ın daha önceki taahhütlerine de değindi. Ayrıca, Rum tarafının tehditlerini eleştiren Hasipoğlu, “Sen kimsin ki Kıbrıs Türk halkını tehdit ediyorsun?” şeklinde bir soru yöneltti.

TATAR’IN MÜCADELESİ GURUR MESLESİ

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Tatar’ın KKTC halkının hakkını savunduğunu belirterek, “Verdiği mücadele hepimiz adına gurur meselesidir.” dedi. KKTC halkının egemenliğini ve onurunu yücelttiklerini vurgulayan Ataoğlu, “2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Ersin Tatar’ın yeniden adaylığını güçlü şekilde desteklediğimizi ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Koalisyon ortaklarının birlikteliğinin önemli olduğuna da dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu milli vizyon yalnızca bugünün değil, yarının da teminatıdır.” diye ekledi.

BÜYÜK BİR BEKA MESELESİ

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bu yıl yapılacak seçimin KKTC halkı için beka meselesi olduğunu kaydetti. Arıklı, “Bu seçim, Türkiye’yle birlikte yürümek isteyenlerle; ABD, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği çizgisinde yürümek isteyenler arasında yapılacak bir tercihtir.” diyerek, federasyon seçeneğinin artık geçerli olmadığını vurguladı. “Biz, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümden yanayız.” diyen Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kolay kurulmadığını ve bu devletin şehitlerin emanet olduğunu belirtti.