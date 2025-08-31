KOBİ’ler İçin Akbank’tan Yenilikçi Hizmet

AKBANK’TAN YENİ HİZMET

Akbank, KOBİ’lerin kredi ödemelerini yönetimini kolaylaştıran ‘Ticari Kredi Borç Transferi’ hizmetini kullanıma sundu. Nakit akışlarını daha iyi yönetmek isteyen KOBİ’ler, bu hizmet sayesinde diğer bankalardaki kredi borçlarını Akbank’a taşıyarak tek bir kredi altında birleştirme şansı buluyor. Bu yenilik, KOBİ’lerin hem Akbank’ta hem de diğer bankalardaki tüm ticari kredi borçlarını tek bir ekrandan, Akbank Mobil üzerinden kolay bir şekilde yönetmesini mümkün kılıyor.

TİCARETİ HAFİFLETİYOR

Ayrıca hizmet, farklı vadelerde dağılmış borçların ödeme planını bir araya getirme ve yenileme seçenekleri sunarak KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırıyor. Yeni uygulama ile birlikte, KOBİ’ler mevcut ticari kredi borçlarını 36 aya kadar vade, 3 aya kadar ödemesiz dönem veya haftalık taksit gibi farklı ödeme seçenekleri ile yeniden planlayabiliyor. Temel işlemler, tümüyle mobil kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Gerçek kişi ticari işletmeler, kendilerine tanımlanan ön onaylı limitler sayesinde ticari kredi borç transferi hizmetinden yararlanabiliyor.

YENİ STANDARTLAR OLUŞTURUYOR

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, sektörde öncü olan bu çözümleri sunarak KOBİ’lere değer katmayı amaçladıklarını ifade etti. Bektaş, “KOBİ’ler zaman kazandıran ve nakit akışlarını iyileştiren, akıllı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Çok sayıda bankayla çalışan, vadeleri dağınık kredileri olan bir işletme için bu borçlar ciddi bir operasyonel ve finansal yük oluşturuyor. Biz bu yükü hafifletiyor; Ticari Kredi Borç Transferi hizmetimizle KOBİ’lere, farklı bankalardaki kredi yükümlülüklerini tek noktadan yönetme, yeniden planlama ve sadeleştirme imkanı sunuyoruz.” dedi.

NAKIT AKIŞINA KATKI SUNUYOR

KOBİ’lerin finansal kaynak yönetimindeki temel sorunlardan biri, çoklu bankalardan alınan kredilerin farklı vadelerde ve koşullarda olmasından kaynaklanıyor. Bu durum, hem tahsilat ve ödeme dengesini etkileyebiliyor hem de gecikme riskini artırabiliyor. Akbank’ın yeni hizmeti, bu sorunları çözmeye yönelik olarak borç yapısını tek çatı altında toplayarak işletmelere zaman kazandırıyor ve ödeme planlarının daha sürdürülebilir şekilde organize edilmesine yardımcı oluyor. Banka, bu alandaki yeniliklere devam edeceğini belirtiyor.