KOBİ’ler İçin Yeni Destekler Açıklandı

KOBİ DESTEK PROGRAMININ AÇILIŞ KONUŞMASI

Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen ‘KOBİ’ler için Destek ve Dönüşüm Programı’ etkinliğinde KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy önemli açıklamalarda bulundu. Gülsoy, “KOSGEB’in sunduğu İş Geliştirme, İstihdamı Koruma, Kapasite Geliştirme, Küresel Rekabetçilik ve Dijital Dönüşüm Destek Programları, işletmelerimizin büyüme yolculuğunda kritik bir rehber olacaktır” diyerek KOSGEB’in rolünün altını çizdi.

KOBİ’LERİ DESTEKLEME YATIRIMLARI

KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gülsoy, konuşmasında KOSGEB’in Kayseri Ticaret Odası ile yürüttüğü projelerin, özellikle Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi aracılığıyla sağlanan ihracat odaklı desteklerin önemine vurgu yaptı. “Odamızın yurt dışı iş gezileri, ihracatçılarımıza sağladığımız destekler ve yeni projelerimizle KOBİ’lerimizin büyümesini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

EKOLOJİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Gülsoy, Kayseri’nin ülkenin sanayi ve ticaretindeki rolünden bahsederek, KOBİ’lerin güçlenmesinin sürdürülebilir büyüme açısından önemine değindi. Günümüz ekonomik koşullarının işçilik maliyetleri ve finansmana erişim gibi zorluklar barındırdığını belirten Gülsoy, dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarının aciliyetine dikkat çekti. Gülsoy, KOSGEB’in destek programlarının KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda söz sahibi olabilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

KOSGEB BAŞKANINDAN YENİ DESTEKLER HAKKINDA BİLGİLER

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, etkinlikte yeni destekler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Gülsoy, programın gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, KOSGEB’in desteklerinin yenilikçilik ve sürdürülebilirlik açısından gerekli bir konu olduğunu vurguladı.