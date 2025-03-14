KOBİ’lere Yeşil Dönüşüm Mentörlük Desteği Başlıyor

KOBİ’LERİN YEŞİL İNOVASYON DESTEK PROGRAMI BAŞLIYOR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile TÜBİTAK iş birliğiyle KOBİ’lerin yeşil inovasyon ve teknoloji dönüşümünü hızlandıracak, yüzde 90 hibeli mentörlük desteği sunulmaya başlanıyor. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, “Firmalarımız yeşil inovasyonla rekabet gücünü artıracak, biz de yol gösterici olacağız” ifadelerini kullandı. Bu yeni program, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecine rehberlik edecek ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından uygulanan 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı kapsamında yürütülecek. ATSO, TR61 bölgesinde TÜBİTAK tarafından yetkilendirilen tek uygulayıcı kuruluş olarak imalat sanayinde KOBİ’lere bu alanda mentörlük hizmeti sunacak.

ATSO’NUN UYGULAYICI KURULUŞ OLARAK ROLÜ

TÜBİTAK TEYDEB tarafından ilan edilen 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı’na çözüm ortağı olarak başvuran ATSO, yapılan değerlendirmeler sonrası 2024 yılı ikinci programına proje başvurusu kabul edilen 22 uygulayıcı kuruluştan biri oldu. Program çerçevesinde ATSO üyesi firmalar, akademisyenler ve oda personelinden oluşan 18 kişilik bir mentör havuzundan altı ay süresince destek alacak.

YEŞİL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR

Yusuf Hacısüleyman, iklim değişikliğinin etkilerini minimize etmek için kamu ve özel sektör paydaşlarının sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek “Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji depolama ve dönüşüm sistemlerinin yaygınlaşması, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi uygulamaları sanayi üretiminde öncelik haline gelmeli” diye belirtti. Hacısüleyman, ayrıca programa katılan KOBİ’lerin mevcut durumlarının analiz edileceğini ve dönüşümlerine rehberlik edileceğini ifade etti. “Üye firmalarımıza yeşil inovasyon konusunda uzman mentörlerle danışmanlık hizmeti sunacağız, yeşil dönüşüm yol haritalarını oluşturacağız ve kamu kurumları tarafından sunulan hibe, teşvik ve fonlardan yararlanmaları konusunda rehberlik edeceğiz” dedi.

HİBE DESTEKLERİNE VURGU

ATSO’nun vereceği danışmanlık hizmetlerinin yüzde 90’ının hibe olarak karşılanacağı belirtildi. Destek süreci en fazla altı ay sürecek ve proje başına 250 bin TL’ye kadar fon sağlanacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı ve 2023 yılında yayımlanan Sınırda Karbon Düzenlemesi çerçevesinde, ihracat yapan firmaların teknoloji tabanlı yeşil dönüşüme yönelmesi gerektiğine dikkat çekti. Hacısüleyman, “KOBİ’lerimizin yeşil dönüşüm konusunda farkındalıklarını ve yetkinliklerini artırmaları gerekiyor. Oda olarak çeşitli ulusal ve uluslararası projeler, konferanslar, çalıştaylar ve zirve etkinlikleri düzenleyerek firmalarımıza bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

YEŞİL TEKNOLOJİLERDE HIZLI ADAPTASYON SAĞLANACAK

Hacısüleyman, ATSO’nun üye firmalara yeşil dönüşüme hızla adaptasyon sağlamaları için destek sunmaya devam edeceğini ifade etti. “TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden üyelerimizin maksimum fayda sağlamasını hedefliyoruz. Ayrıca bu projede emeği geçen ve katkı sağlayan oda profesyonellerine, mentör olarak görev alacak uzmanlara, akademisyenlere, ve projenin titizlikle değerlendirilmesinde yardımcı olan TÜBİTAK Başkanına, TEYDEB Başkanı’na ve Başkan Yardımcısına teşekkür ediyorum” şeklinde sonlandırdı.