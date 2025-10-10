Kobra Murat 32 Yıl Önceki Halini Paylaştı

Kobra Murat geçmişe yolculuk yaptı

Roman havası denince akla hemen gelen isimlerden biri olan Kobra Murat, gerçek kimliğiyle Murat Divandiler, enerjik sahne performansları ve renkli kişiliğiyle tanınıyor. 52 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabında tam 32 yıl öncesine ait bir fotoğrafını paylaşarak gündem oldu. Takipçilerinin gençlik halini görenler, Kobra Murat’ı tanımakta zorlandılar. Yüzlerce yorum arasında “tanınmaz halde”, “yıllar seni es geçmemiş” ve “hala enerjin aynı” ifadeleri dikkat çekti.

32 SENE EVVELKİ KOBRA MURAT

Kobra Murat, paylaşımına esprili bir not ekleyerek nostaljik bir hava estirdi: “32 sene evvelki Kobra Murat! Hey gidi yıllar, hey gidi günler… Gençlik su gibi geçiyor hocaaamm! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocaaamm! Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun hocaaamm!” Bu sözlerle takipçilerini geçmişe götüren sanatçı, kendine has üslubunu bir kez daha sergiledi.

HER ZAMAN DİKKAT ÇEKİYOR

Bir dönem sağlık sorunları ve protez saç hikayesiyle de gündeme gelen Kobra Murat, sahne kıyafetleri, dans yetenekleri ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekmeyi her zaman başarıyor. Hayranlarıyla olan etkileşimi ve sahne performanslarıyla, onun enerjisi ve tarzı her daim göz dolduruyor.