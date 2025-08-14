Kobra Murat, Söz Töreniyle Gündemde

KOBRA MURAT’IN GÖSTERİŞLİ KUTLAMALARI

Roman müziğinin dikkat çekici ismi Kobra Murat, sahne performansı, sürekli yenilediği peruğu ve dikkat çekici tutumlarıyla tanınmasının yanı sıra, özel hayatındaki gösterişli kutlamalarla da gündemde kalmayı başarıyor. Gerçek ismi Murat Divandiler olan popüler sanatçı, bu sefer kızı Sergül’ün söz töreni ile dikkatleri üzerine çekti. Kobra Murat, sosyal medya platformunda kızı Sergül’ün söz törenine ait görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerde, törende kullanılan altın takılar ve euro banknotlarla süslenmiş göz alıcı bir şemsiye dikkat çekiyor. Sahnede sergilenen bu sahne, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla popülerlik kazandı. Bu paylaşımlar sonrasında takipçiler arasında iki farklı görüş oluştu. Bazı kullanıcılar takıların ve paraların gerçek olduğuna inanırken, diğerleri ise “görgüsüzlük” eleştirisi yaptı. Hatta bazı takipçiler, sergilenen paraların sahte olduğunu iddia etti.

GÖSTERİŞ VE TARZINI KORUYOR

Roman müziğin enerjik ismi Kobra Murat, bu gösterişli kutlama ile kendi tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. Hem sahne hayatında hem de özel anlarında abartılı detaylardan vazgeçmediğini bir kez daha kanıtladı.