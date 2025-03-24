Koç Gültekin Süt, Konkordato Talebinde Bulundu

KOÇ GÜLTEKİN SÜT KONKORDATO TALEP ETTİ

Türkiye’nin 40 yıllık süt üreticisi olan Koç Gültekin Süt, mevcut ekonomik zorluklar sebebiyle konkordato talebinde bulundu. Balıkesir merkezli firmanın, mahkeme kararıyla 3 aylık geçici mühlet aldığı ve mali denetim sürecine girdiği açıklandı. Balıkesir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Mart 2025 tarihli kararla şirkete geçici süre tanıdı ve ihtiyati tedbir alarak şirketin malvarlığını koruma altına aldı.

SÜREÇTE DENETİM YAPILACAK

Şirketin faaliyetlerini denetlemek amacıyla, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sema Erol geçici konkordato komiseri olarak atandı. İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca, konkordato ilanına itiraz eden alacaklıların ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye başvurma hakları bulunuyor. Bu süreçte borçların yeniden yapılandırılması hedefler arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Koç Gültekin Süt’ün konkordato sürecindeki ilk önemli aşama, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 14.45’te yapılacak ön inceleme duruşması olacak. Bu duruşma, şirketin geleceği açısından hayati öneme sahip. Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan firmanın bu süreç, çalışanlar üzerinde derin etkiler yaratıyor ve iflas riski nedeniyle birçok personelin iş güvencesi riske girmiş durumda.

SEKTÖRDEKİ BELİRSİZLİK ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Koç Gültekin Süt’ün konkordato kararı, Türk süt ve süt ürünleri sektöründe dikkat çekici bir şok etkisi yarattı. 40 yılı aşkın deneyimi olan firmanın yaşadığı mali kriz, sektördeki diğer üreticiler için de alarm niteliği taşıyor. Sektördeki belirsizlik, süt üretimi ve tedarik zinciri açısından önemli endişeler doğuruyor.