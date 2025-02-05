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Koç Holding, 40 Yıllık Yat Limanı Anlaşması

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KOÇ HOLDİNG’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Koç Holding, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi için sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Bu konu ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “24 Ocak 2025 tarihli açıklamamızda, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmenin, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’nin paylarının tamamına sahip olduğu Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. (Kalamış A.Ş.) tarafından imzalanmasına karar verildiği ve 504.000.000 ABD Doları tutarındaki toplam sözleşme bedelinin %35’ine karşılık gelen 176.400.000 ABD Doları’nın sözleşme imza tarihinde, kalan bedelin ise bakiye için teminat mektubu verilmek suretiyle 60 ayda 5 eşit taksitle SOFR oranı + %3 eklenerek hesaplanacak faiz ile birlikte ödeneceğinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildirildiği kamuya duyurulmuştu.”

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Kalamış A.Ş. tarafından belirtilen 176.400.000 ABD Doları’nın ödenmesini ve geri kalan bedel için teminat mektubunun idareye teslim edilmesinin ardından, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine dair sözleşmenin yukarıdaki koşullarla imzalandığı ifade edildi. Bu önemli adım, hem Koç Holding hem de Fenerbahçe için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

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