Koç Holding Bilanço Tarihini Açıkladı

KOÇ HOLDİNG’İN FİNANSAL RAPORU AÇIKLANMA TARİHİ

Koç Holding A.Ş. (KCHOL), 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarını 18 Şubat 2025’te kamuya açıklamayı planlıyor. Şirketin bedelsiz düzenleme politikaları çerçevesinde, bu tablo açıklanmadan önceki iki hafta boyunca “sessiz dönem” uygulaması sürdürülüyor. Bu süre zarfında kamuya daha önce açıklanmış bilgiler haricinde, şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor.

SESSİZ DÖNEM UYGULAMASI DETAYLARI

Koç Holding, sessiz dönem boyunca analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı taleplerini kabul etmiyor. Bu süreçte şirket, herhangi bir soru veya açıklama yapmaktan kaçınıyor. Bu uygulama, şirketin şeffaflık politikası temeli doğrultusunda yürütülüyor.

Kaynak: KAP