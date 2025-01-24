More
Gündem

Koç Holding Bilanço Tarihini Açıkladı

koc-holding-bilanco-tarihini-acikladi

KOÇ HOLDİNG’İN FİNANSAL RAPORU AÇIKLANMA TARİHİ

Koç Holding A.Ş. (KCHOL), 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarını 18 Şubat 2025’te kamuya açıklamayı planlıyor. Şirketin bedelsiz düzenleme politikaları çerçevesinde, bu tablo açıklanmadan önceki iki hafta boyunca “sessiz dönem” uygulaması sürdürülüyor. Bu süre zarfında kamuya daha önce açıklanmış bilgiler haricinde, şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor.

SESSİZ DÖNEM UYGULAMASI DETAYLARI

Koç Holding, sessiz dönem boyunca analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı taleplerini kabul etmiyor. Bu süreçte şirket, herhangi bir soru veya açıklama yapmaktan kaçınıyor. Bu uygulama, şirketin şeffaflık politikası temeli doğrultusunda yürütülüyor.

Kaynak: KAP

ÖNEMLİ

Gündem

Prof. Dr. Osman Mert, TDK Başkanı Oldu

Resmi Gazete'de duyurulan atamalarla Prof. Dr. Osman Mert Türk Dil Kurumu, Kadir Çokçetin Doğa Koruma Genel Müdürlüğü, Nuri Kaya Bakkalbaşı ise Nikaragua Büyükelçisi oldu.
Gündem

Zelenskiy: Trump’ın Barış İsteğini Putin Manipüle Ediyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın barış çabalarının Rusya lideri Putin tarafından istismar edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.