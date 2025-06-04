Koç Holding CEO’su L. Çakıroğlu, FireAId projesini anlattı

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ: FIREAID PROJESİ

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Yunanistan’ın Atina kentinde gerçekleştirilen 8. Circle the Med: Akdeniz Forumu’nda dijital ve yeşil dönüşüm konularıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Çakıroğlu, Koç Holding’in geliştirdiği yapay zeka tabanlı orman yangını tahmin modeli olan “FireAId” projesini de aktardı. Forum, daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli bir Akdeniz için uluslararası işbirliğini teşvik ederek çeşitli liderleri, akademisyenleri, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinlik çerçevesinde “Kapsayıcı Yeşil ve Dijital Ekonomiler İnşa Etmek – Akdeniz’in Müreffeh Geleceği İçin İnovasyon” başlıklı bir panel de düzenlendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YENİ ÇÖZÜMLER ARAYIŞI

Açıklamasında, iklim değişikliğiyle mücadelede çok paydaşlı yapılar kurmanın önemine dikkat çeken Çakıroğlu, 2021 yılındaki büyük orman yangınları sonrası geliştirilen FireAId projesi hakkında bilgileri aktardı. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan bu yıkıcı yangınların ardından Koç Holding’in liderliğinde hayata geçirilen projenin, Akdeniz ülkelerine işbirliği çağrısında bulunduğunu belirtti. Çakıroğlu, 100. yılını kutlamaya hazırlanan Koç Topluluğu’nun 61 ülkede 132 üretim tesisi ve satış şirketiyle faaliyet gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, sürdürülebilirlik hedeflerini uzun vadeli iş stratejilerinin bir parçası haline getirdiklerini, 2016 yılında başlatılan dijital dönüşüm programları kapsamında ise 2,500’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini aktardı.

YANGIN RİSKİ TAHMİNLERİ YÜZDE 86 DOĞRULUK ORANIYLA

Çakıroğlu, Akdeniz Bölgesi’nin iklim değişikliği açısından hassas olduğunu belirtti ve bölgede sıcaklıkların küresel ortalamaya göre yüzde 20 daha hızlı arttığını vurgulayarak, su stresi yaşayan nüfusun yüzde 60’ının bu alanda olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Akdeniz’in plastik atıklar ve aşırı avlanmadan en çok zarar gören deniz olduğunu açıkladı. 2021 yılındaki yangınlara değinirken, Türkiye’nin de bu durumdan ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Koç Holding olarak, orman yangınlarını daha etkili bir şekilde tahmin etmek amacıyla yapay zeka yetkinliklerini ilgili kamu kurumlarına ücretsiz sunma kararı aldıklarını dile getirdi.

AİLEÇİ ÇALIŞMA VE GÜVEN TEMELİNDE KURULAN İŞBİRLİĞİ

Çakıroğlu, KoçDigital şirketinin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve Dünya Ekonomik Forumu gibi uluslararası kuruluşlarla yaptığı işbirliğinin, dünya genelinde ilk yapay zeka tabanlı orman yangını tahmin modelinin geliştirilmesine yol açtığını belirtti. Bu model, 400’den fazla değişken ile orman yangını riskini yüzde 86 doğruluk oranıyla tespit edebiliyor. Modelin ikinci aşamasında ise yüksek riskli alanlara kaynak yönlendirmesi yapabilen bir kaynak yönetim modülü geliştirildi. Çakıroğlu, yapay zekanın sonuçları ortaya çıktıkça, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu modeli daha fazla benimsediğini söyledi.

GLOBAL PLATFORMDA YER ALMAK

FireAId projesinin, Dünya Ekonomik Forumu’nda yeni bir girişime ilham verdiğini belirten Çakıroğlu, “İklim Uyumu için Teknoloji” platformunun kamu ve özel sektörden daha fazla paydaşın iklim krizi ile mücadele konusunda işbirliği yapmalarını teşvik ettiğini ifade etti. FireAId projesinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin eş başkanlığında yapılan Yapay Zeka Eylem Zirvesi’nde, 2025 yılında 800’den fazla proje arasında en başarılı 20 girişimden biri seçildiğini de vurguladı. Çakıroğlu, FireAId’in açık kaynak bir girişim olduğunu ve bölgenin yararı için farklı paydaşlarla işbirliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.