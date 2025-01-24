Koç Holding Sermaye Tavanı Artırımı Onaylandı

KOÇ HOLDİNG’DEN YENİ SERİ MÜJDESİ

Koç Holding (KCHOL), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildiride, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL’ye çıkarılacağını duyurdu. Ayrıca, bu artışın geçerlilik süresinin 2029’un sonuna kadar uzatılacağı bilgisi verildi.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu, esas sözleşme değişiklik tasarısını onaylayarak, bu bilgiyi Koç Holding’e iletti. Esas sözleşme değişiklikleri, Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlı olarak, yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.