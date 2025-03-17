Koç Holding Türkiye’den Çıkıyor Mu? Ali Koç Açıklıyor

KOÇ HOLDİNG’İN YATIRIM POLİTİKALARI

Son dönemlerde Koç Holding’in Romanya üzerindeki yatırımları ve Ford Otosan’ın Craiova tesislerini satın alması, “Koç Türkiye’den çıkıyor” spekülasyonlarını gündeme getirdi. Ancak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, bu iddialara kesin bir yanıt vererek, Türkiye’nin Koç Grubu’nun merkez üssü olmaya devam ettiğini ve yatırımlarının büyük bölümünün ülkede yapıldığını belirtti. Otomotiv sektöründeki değişim, Romanya’daki stratejik girişimler ve Türkiye’nin ekonomik gücü hakkında kapsamlı bilgiler sunan Koç, tartışmalara son noktayı koydu.

BÜYÜME STRATEJİSİ VE YATIRIM ORANLARI

Ali Koç, son 6 yıl içinde otomotiv sektörüne yapılan 10 milyar dolarlık yatırımın %95’inin Türkiye’de gerçekleştiğini açıkladı. Ford Otosan’ın 1 milyona yakın üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi haline geldiğini ifade eden Koç, “Bizim işlerimizin anası, danası Türkiye’de. Türkiye’den çekilme gibi bir durum asla söz konusu değil” dedi. Romanya’daki yatırımların, Türkiye’deki üretim kapasitesini artırmak ve Ford ile ortaklığı daha da güçlendirmek için stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Koç, “Romanya’ya iyi işler yaptığımız için geldik. Oradaki büyüme, Türkiye’deki kapasiteyi destekliyor” açıklamasını yaptı.

ROMANYA YATIRIMLARININ ANLAM BULDUĞU STRATEJİK SEBEPLER

Romanya’daki yatırımlar, Koç Holding’in 2002’de Beko ile girdiği ve başarı elde ettiği bir pazar olarak dikkat çekiyor. Ali Koç, Romanya’nın AB üyesi olması, üretim maliyet avantajları ve Türkiye’ye yakınlığı nedeniyle bu ülkeyi stratejik olarak tercih ettiklerini söyledi. Ford Otosan’ın Craiova tesislerini satın almasıyla, tam elektrikli araç üretiminde önemli bir aşama kaydettiklerini belirten Koç, “Romanya’da kapasite açtık, buradan modeller Türkiye’ye geldi. Bu, bir çekilme değil, büyüme stratejisidir” dedi. Ayrıca, Romanya’da güneş enerjisi, savunma sanayi ve sağlık sektörüne yönelik yeni yatırımların da gündemde olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE’NİN OTOMOTİVDEKİ GELİŞİMİ

Koç, Türkiye’nin otomotiv sektöründe son 20 yıldaki önemli gelişmelere dikkat çekerek, bir “mükemmeliyet merkezi” haline geldiğini söyledi. Ford Otosan’ın elektrifikasyon sürecinde Ford’un global yapısı içinde kritik bir rol üstlendiğini ifade eden Koç, “Son 5-6 yılda üretim kapasitemiz 612 bine, ihracatımız 9,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin ilk entegre üretim tesisini kurduk. Hem içten yanmalı, hem hibrit, hem elektrikli araçları aynı tesiste üretiyoruz” dedi. Ayrıca, Volkswagen ve Iveco ile yapılan iş birliklerinin Türkiye’nin otomotivdeki rekabet avantajını artırdığını belirtti.

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK SORUNU VE YATIRIMCI GÜVENİ

Ali Koç, Türkiye’deki ekonomik ve hukuki öngörülebilirlik konularına da değinerek, “Üzülerek söylüyorum, bizim ülkemiz ne yazık ki sosyal medyada köpürtülen iddialarla yönetiliyor. Hukuk sistemi ve öngörülebilirlik, yatırımcı için çok önemli. Türkiye’nin olağanüstü bir potansiyeli var, ancak bu potansiyeli değerlendirebilmek için güven ortamı şart” dedi. Koç, devletin sunduğu teşviklerin dünya standartlarında bulunduğunu, ancak yatırımcıların kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini belirtti. “Biz ülkemize güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” diyerek, Koç Holding’in Türkiye’ye olan bağlılığını vurguladı.

GELECEK PLANI VE SEKTÖREL DÖNÜŞÜM

Koç, otomotiv sektörünün elektrifikasyon ve otonom araçlarla büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, fakat bu süreçte bazı yavaşlamaların yaşandığını kaydetti. “Elektrifikasyonda bir frene basma var. Şarj altyapısı, maliyetler ve regülasyonlar bu süreci etkiliyor” diyen Koç, Türkiye’nin bu dönüşümde geri kalmaması gerektiğini ifade etti. Ford Otosan’ın Türkiye’de tam elektrikli araç üretimine öncülük ettiğini ve gelecekte de bu alanda liderliğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.