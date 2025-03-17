Koç Holding Türkiye’den Çıkıyor Mu? Ali Koç Açıklıyor

KOÇ HOLDİNG’İN YATIRIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Son dönemde Koç Holding’in Romanya’daki yatırımları ve Ford Otosan’ın Craiova tesislerini satın alması, “Koç Türkiye’den çıkıyor” iddialarını gündeme getirdi. Bu iddialara net bir yanıt veren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, Türkiye’nin Koç Grubu’nun ana merkezi olmaya devam ettiğini ve yatırımlarının büyük kısmının Türkiye’de gerçekleştiğini belirtti. Otomotiv sektöründeki dönüşüm, Romanya’daki stratejik hamleler ve Türkiye’nin ekonomik potansiyeli hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Koç, tartışmalara son noktayı koydu.

YATIRIMLARIN %95’İ TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞİYOR

Ali Koç, son 6 yılda otomotiv sektörüne yapılan 10 milyar dolarlık yatırımın %95’inin Türkiye’de gerçekleştiğini aktardı. Ford Otosan’ın 1 milyona yakın üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi haline geldiğini ifade eden Koç, “Bizim işlerimizin anası, danası Türkiye’de. Türkiye’den çekilme gibi bir durum asla söz konusu değil” dedi. Romanya’daki yatırımların Türkiye’deki üretim kapasitesini artırmak ve Ford ile ortaklığı daha da güçlendirmek için stratejik bir hamle olduğunu vurguladı ve “Romanya’ya iyi işler yaptığımız için geldik. Oradaki büyüme, Türkiye’deki kapasiteyi destekliyor” açıklamasını yaptı.

ROMANYA YATIRIMLARI: STRATEJİK BİR TERCİH

Romanya’daki yatırımlar, Koç Holding’in 2002’de Beko ile giriş yaptığı ve başarılı sonuçlar aldığı bir pazar olarak dikkat çekiyor. Ali Koç, Romanya’nın AB üyesi olması, üretim maliyet avantajları ve Türkiye’ye yakınlığı nedeniyle bu ülkeyi stratejik bir tercih olarak gördüklerini belirtti. Ford Otosan’ın Craiova tesislerini satın alarak tam elektrikli araç üretiminde kayda değer bir adım atıldığını ifade eden Koç, “Romanya’da kapasite açtık, buradan modeller Türkiye’ye geldi. Bu, bir çekilme değil, büyüme stratejisidir” dedi. Ayrıca, Romanya’da güneş enerjisi, savunma sanayi ve sağlık sektörüne yönelik yatırımların da planlandığını duyurdu.

TÜRKİYE OTOMOTİVDE MÜKEMMELİYET MERKEZİ OLDU

Koç, Türkiye’nin otomotiv sektöründe son 20 yılda önemli bir sıçrama yaptığını ve artık bir “mükemmeliyet merkezi” haline geldiğini vurguladı. Ford Otosan’ın elektrifikasyon sürecinde Ford’un global yapısında anahtar bir rol üstleneceğini belirten Koç, “Son 5-6 yılda üretim kapasitemiz 612 bine, ihracatımız 9,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin ilk entegre üretim tesisini kurduk. Hem içten yanmalı, hem hibrit, hem elektrikli araçları aynı tesiste üretiyoruz” dedi. Ayrıca, Volkswagen ve Iveco ile yapılan iş birliklerinin Türkiye’nin otomotivdeki rekabet avantajını artırdığını ifade etti.

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK KONUSU

Ali Koç, Türkiye’deki ekonomik ve hukuki öngörülebilirlik üzerindeki endişeleri de dile getirdi. “Üzülerek söylüyorum, bizim ülkemiz ne yazık ki sosyal medyada köpürtülen iddialarla yönetiliyor. Hukuk sistemi ve öngörülebilirlik, yatırımcı için çok önemli. Türkiye’nin olağanüstü bir potansiyeli var, ancak bu potansiyeli değerlendirebilmek için güven ortamı şart” dedi. Koç, devletin sunduğu teşviklerin dünya standartlarında olduğunu ancak yatırımcının kendini güvende hissetmesi gerektiğini vurguladı. “Biz ülkemize güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde, Koç Holding’in Türkiye’ye olan bağlılığını yineledi.

GELECEK PLANI VE OTOMOTİVİN DÖNÜŞÜMÜ

Koç, otomotiv sektörünün elektrifikasyon ve otonom araçlarla büyük bir dönüşümden geçtiğini, bu süreçte bazı yavaşlamalar yaşandığını belirtti. “Elektrifikasyonda bir frene basma var. Şarj altyapısı, maliyetler ve regülasyonlar bu süreci etkiliyor” diyen Koç, Türkiye’nin bu dönüşümde geri kalmaması gerektiğini ifade etti. Ford Otosan’ın Türkiye’de tam elektrikli araç üretiminde öncülük ettiğini ve gelecekte de bu alandaki liderliğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.