Koca: 20 dakikanızı ayırın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kanser taraması çağrısında bulundu.

Koca paylaşımında erken tanının önemine vurgu yaparak “Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezleri ülkemizde 44’ü mobil, 320’si sabit olmak üzere toplam 364 birimle yaygın olarak halkımızın hizmetindedir. Lütfen 20 dakikanızı ayırın ve bir KETEM’e gelerek taramalarınızı yaptırın” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 20 dakika ayırarak Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezleri’nde (KETEM) ücretsiz kanser taraması yaptırılması çağrısında bulundu.

Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde hizmet sunan KETEM ile ilgili bilgilere yer vererek, kanser taramalarının ve erken tanının önemine dikkati çekti.

Paylaşımında, Çayyolu KETEM’de görevli Dr. Serpil Özbek’in kanser taramalarına yönelik videosuna yer veren Koca, kanserin kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını, erken tanıyla bu hastalığın, oldukça ağır olan maddi manevi yükünün önüne geçilebildiğini vurguladı.

“20 DAKİKANIZI AYIRIN, TARAMALARINIZI YAPTIRIN”

Bakan Koca, “KETEM dediğimiz Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezleri tüm ülkemizde 44’ü mobil, 320’si sabit olmak üzere toplam 364 birimle yaygın olarak halkımızın hizmetindedir. Lütfen 20 dakikanızı ayırın ve bir KETEM’e gelerek taramalarınızı yaptırın” ifadelerini kullandı.

TARAMALAR ÜCRETSİZ

Bu taramaların ücretsiz yapıldığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

“Sağlığınızdan esirgediğiniz 20 dakika, yarın karşınıza ıstırap dolu yıllar olarak çıkabilir. KETEM kanser taramalarında kötü haber bile genellikle ‘iyi’ haberdir. Çünkü erken teşhis, hastalıkla zamanında mücadele etme, onu kolay yenebilme gücü verir. Size en yakın KETEM’e yani Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne başvurun, kanser taramanızı ücretsiz yaptırın.”

Bakan Koca, ayrıca sigara, alkol, katkı maddesi içeren besinler gibi risk faktörlerinin kansere neden olabileceğine de dikkati çekti.