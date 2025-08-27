Koca, Eşini Aldatma Şüphesiyle Öldürdü

Olayın Gelişimi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, 3 çocuk annesi Sevgi Yandık’ın parkta bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, katil koca emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Doğan Ş. isimli koca, kendisini aldattığı düşündüğü gerekçesiyle karısını öldürdüğünü ancak bu eyleminden pişmanlık duyduğunu ifade etti. Olay, dün gece saat 22.00 civarlarında İncirli Caddesi’nde meydana geldi.

İlişkinin Geçmişi

Alınan bilgilere göre, 2021 yılında boşanan Sevgi Yandık (27) ve eski eşi Doğan Ş. (31) hâlâ birlikte yaşamaya devam ediyorlardı. Çift arasındaki gerginlik sık sık tartışmalara yol açıyordu ve bu tartışmalardan birisi, oturdukları parkta alevlendi. Doğan Ş., eşinin çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra ağır yaralanan Sevgi Yandık, sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı.

Hukuki Süreç

Doğan Ş., 8 sabıka kaydıyla birlikte Merinos Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla olayla ilgili soruşturma, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütüldü. Olayın zanlısı Doğan Ş., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kendisi, “Karımın beni aldattığı şüphesiyle bıçakladım” dediği öğrenildi ve aynı zamanda pişmanlık duyduğunu belirtti.