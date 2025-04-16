Kocaali’de Dairede Yangın Çıktı

YANGIN DİREKT ÖNCESİ BİLGİLER

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Ağalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın dördüncü katında meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın durumu ile ilgili haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alana ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Boş olduğu öğrenilen dairedeki yangın, mahalle sakinlerini sokağa çıkmaya zorladı.

HASAR TESPİTİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.