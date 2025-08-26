Kocaali’de Hafriyat Kamyonu Devrildi

KAZA ANI VE YER ELDE EDILEN GÖRÜNTÜLER

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde gerçekleşen bir kaza sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Yaralı sürücünün kurtarılma anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kaza, Kirazlı Mahallesi yolunda meydana geldi.

OLAY YERİNE İKİ ULAŞIM EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, 54 VH 393 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu ve sürücüsü kontrolü kaybedip devrilme durumu ile karşılaştı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla birlikte yaralı sürücü, yapılan çalışmalar neticesinde bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa aktarıldı. Yaralı sürücüyü kurtarma anları cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. Kaza ile ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.