Kocaali’de Otomobil Traktörle Çarpıştı

Kaza Açıklaması

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir otomobil ve traktör arasındaki çarpışma sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobil kullanılamaz hale gelirken, traktörün lastik dingilleri yerinden ayrıldı. Olay, Kocaali ilçesinin Gümüşoluk Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, Hamza H. yönetimindeki Toyota marka otomobil, Vasfi B. idaresindeki Massey-Ferguson marka traktör ile çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Çarpışmanın etkisiyle traktörün lastikleri dingiller ile birlikte koparken, otomobilse hurdaya döndü. Kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Traktörün içinde bulunan iki kişiden biri, çarpışma sırasında şiddetin etkisiyle yola savruldu. Olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Sağlık ve Güvenlik Ekipleri

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, çevredeki hastanelere sevk etti. Kazadan dolayı yol bir süreliğine trafiğe kapandı ve olay yerindeki araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Ayrıca, jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.